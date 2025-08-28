VIDEO | EN VIVO: Conferencia de Thomás Christiansen sobre eliminatorias Concacaf y lista oficial de jugadores

Este jueves 28 de agosto, el director técnico de la selección mayor masculina de Panamá, Thomas Christiansen, ofreció una conferencia de prensa en vivo previo al inicio de la Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf 2025.
Durante el evento, Christiansen presentó la lista oficial de jugadores convocados para los próximos compromisos: Surinam vs Panamá el 4 de septiembre y Panamá vs Guatemala el 8 de septiembre.
Conferencia de Thomás Christiansen y lista oficial de jugadores
Los aficionados pueden seguir la conferencia en video en tiempo real y conocer de primera mano las decisiones del técnico sobre la alineación que buscará asegurar la clasificación de Panamá en la competencia regional.