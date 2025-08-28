¡SOLD OUT! Entradas agotadas para Panamá vs Guatemala en eliminatorias Concacaf

La Federación Nacional de Fútbol (Fepafut) informó que los boletos para el partido de la Selección Mayor Masculina de Panamá contra Guatemala, programado para el lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, están agotados.

Entradas para el partido Panamá vs Guatemala se encuentran agotadas

El encuentro corresponde a la ronda final de las Eliminatorias Concacaf 2025, y la venta rápida de entradas refleja el gran respaldo de los aficionados panameños a la selección en su camino hacia la clasificación.

Los fanáticos que no alcanzaron boletos podrán seguir el partido por transmisiones oficiales en televisión y plataformas digitales, mientras la selección se prepara para el crucial compromiso en casa.