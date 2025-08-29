Jubilados exigen en la Asamblea Nacional el pago del Décimo Tercer Mes de 1972 y 1983.

Los jubilados del país se pronunciaron ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordena el pago de intereses por mora, un derecho derivado de la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes entre 1972 y 1983.

Este viernes, un grupo de jubilados fue recibido en la Asamblea Nacional, donde exigieron el cumplimiento del fallo y agradecieron a los magistrados que dieron seguimiento al caso y aprobaron la resolución a su favor.

Un grupo de jubilados llegó este viernes a la @asambleapa para exigir el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló el pago de los intereses del décimo tercer mes retenidos entre los años 1972 y 1983. pic.twitter.com/ap6ikxOrvT — Telemetro Reporta (@TReporta) August 29, 2025

El fallo responde a la objeción de inexequibilidad presentada en diciembre de 2022 por el entonces presidente Laurentino Cortizo Cohen, quien argumentaba que la Asamblea invadía la jurisdicción contencioso-administrativa del Órgano Judicial al imponer el pago de intereses por mora de este beneficio laboral.

Los magistrados concluyeron que la Asamblea actuó dentro de sus atribuciones constitucionales y aplicó el principio de justicia social, garantizando que los servidores públicos y trabajadores del sector privado reciban la totalidad de los intereses acumulados.