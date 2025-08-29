Panamá Nacionales -  29 de agosto de 2025 - 14:35

Jubilados exigen en la Asamblea Nacional el pago del Décimo Tercer Mes de 1972 y 1983

un grupo de jubilados fue recibido en la Asamblea Nacional, donde exigieron el cumplimiento del fallo del pago del Décimo Tercer Mes entre 1972 y 1983.

Jubilados exigen en la Asamblea Nacional el pago del Décimo Tercer Mes de 1972 y 1983.

Jubilados exigen en la Asamblea Nacional el pago del Décimo Tercer Mes de 1972 y 1983.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

Los jubilados del país se pronunciaron ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordena el pago de intereses por mora, un derecho derivado de la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes entre 1972 y 1983.

Este viernes, un grupo de jubilados fue recibido en la Asamblea Nacional, donde exigieron el cumplimiento del fallo y agradecieron a los magistrados que dieron seguimiento al caso y aprobaron la resolución a su favor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1961496684749308040&partner=&hide_thread=false

El fallo responde a la objeción de inexequibilidad presentada en diciembre de 2022 por el entonces presidente Laurentino Cortizo Cohen, quien argumentaba que la Asamblea invadía la jurisdicción contencioso-administrativa del Órgano Judicial al imponer el pago de intereses por mora de este beneficio laboral.

Los magistrados concluyeron que la Asamblea actuó dentro de sus atribuciones constitucionales y aplicó el principio de justicia social, garantizando que los servidores públicos y trabajadores del sector privado reciban la totalidad de los intereses acumulados.

En esta nota:
Seguir leyendo

Contraloría confirma refrendo para pago de bono a jubilados

Jubilados cuestionan retraso en el pago del bono permanente

Director de la CSS dice que realizan gestión con el MEF para agilizar pago de bono a jubilados

Recomendadas

Más Noticias