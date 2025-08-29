Panamá Nacionales -  29 de agosto de 2025 - 12:51

Hombre de 50 años es buscado en Chiriquí por presunto abuso sexual a un menor de siete años

SENAFRONT informó que se han girado instrucciones para coordinar esfuerzos con Costa Rica, ante la posibilidad de que este hombre intente huir al país vecino.

Artículos decomisados de la residencia del hombre acusado por presunto abuso sexual. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Las autoridades de la provincia de Chiriquí buscan a un hombre de 50 años, acusado de presunto abuso sexual contra un menor de siete años, luego de que una maestra detectara indicios durante consultas realizadas al niño.

En respuesta, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), en conjunto con el Ministerio Público, realizó allanamientos en la residencia del investigado, donde se incautaron armas de fuego, municiones, celulares y ropa de niños.

SENAFRONT informó que se han girado instrucciones para coordinar esfuerzos con la fuerza pública de Costa Rica, ante la posibilidad de que el sospechoso intente huir al país vecino.

La víctima ha sido atendida por el Ministerio Público y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).

