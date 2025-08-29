Hombre de 50 años es buscado en Chiriquí por presunto abuso sexual a un menor de siete años

Las autoridades de la provincia de Chiriquí buscan a un hombre de 50 años, acusado de presunto abuso sexual contra un menor de siete años, luego de que una maestra detectara indicios durante consultas realizadas al niño.
SENAFRONT informó que se han girado instrucciones para coordinar esfuerzos con la fuerza pública de Costa Rica, ante la posibilidad de que el sospechoso intente huir al país vecino.
La víctima ha sido atendida por el Ministerio Público y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).