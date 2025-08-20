Condenan a 23 años a un hombre por el femicidio de una joven en Calobre, tras acuerdo de pena

Este miércoles, en el Sistema Penal Acusatorio de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, un hombre fue condenado a 23 años de prisión por el delito de femicidio doloso, tras llegar a un acuerdo de pena con la Fiscalía. El caso corresponde al asesinato de Katherine Cosme, de 22 años, ocurrido en el distrito de Calobre.

La sentencia fue emitida por una juez de garantías, en coordinación con la Fiscalía de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público de esta región del país.

De acuerdo con el relato de Yarineth Cumbrera, madre de la víctima, la condena debió ser más severa, considerando la brutalidad del crimen. También expresó su preocupación, ya que tras presentar una demanda de guarda y crianza, no se le ha permitido ver a su nieta, hija en común entre Katherine y el agresor.

Cumbrera señaló que había firmado el acuerdo de pena, con la expectativa de que la condena estuviera entre 25 y 30 años, por lo que se mostró sorprendida al conocerse que la pena impuesta fue de 276 meses, equivalentes a 23 años.

El hecho ocurrió en febrero de 2025, cuando el agresor, tras una discusión con su pareja, le propinó más de 40 puñaladas en diferentes partes del cuerpo, causándole la muerte.