Selección de Panamá: Everardo Rose, destacado del Plaza Amador, convocado para las eliminatorias mundialistas

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) dio a conocer la lista de jugadores convocados para los próximos partidos en la Selección de Panamá para las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF, que se disputarán en septiembre, octubre y noviembre de 2025.
Rose se destacó este miércoles al marcar el gol del triunfo frente al Alianza FC de El Salvador, al minuto 40, enviando el balón al fondo de la red desde el centro del área. Este fue su cuarto gol en esta edición del torneo.
Calendario de partidos de Panamá de eliminatorias mundialista
Jueves 4 de septiembre
- Suriman vs. Panamá
Lunes 8 de septiembre
- Panamá vs. Guatemala