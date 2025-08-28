Eliminatorias mundialistas Deportes -  28 de agosto de 2025 - 12:10

Selección de Panamá: Everardo Rose, destacado del Plaza Amador, convocado para las eliminatorias mundialistas

El DT Thomas Christiansen anunció a los convocados para los próximos partidos de la Selección de Panamá en las eliminatorias mundialistas.

Everardo Rose

Everardo Rose, convocado para las eliminatorias mundialistas de la Selección de Panamá.

@cdplazaamador
Ana Canto
Por Ana Canto

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) dio a conocer la lista de jugadores convocados para los próximos partidos en la Selección de Panamá para las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF, que se disputarán en septiembre, octubre y noviembre de 2025.

Entre los convocados destacan figuras habituales de la selección mayor, pero la gran novedad es Everardo Rose, delantero del Plaza Amador, quien recientemente logró el pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Rose se destacó este miércoles al marcar el gol del triunfo frente al Alianza FC de El Salvador, al minuto 40, enviando el balón al fondo de la red desde el centro del área. Este fue su cuarto gol en esta edición del torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1961104536677888137&partner=&hide_thread=false

Calendario de partidos de Panamá de eliminatorias mundialista

Jueves 4 de septiembre

  • Suriman vs. Panamá

Lunes 8 de septiembre

  • Panamá vs. Guatemala
En esta nota:
