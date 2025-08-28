Selección de Panamá: Everardo Rose, destacado del Plaza Amador, convocado para las eliminatorias mundialistas

Everardo Rose, convocado para las eliminatorias mundialistas de la Selección de Panamá. @cdplazaamador

Por Ana Canto La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) dio a conocer la lista de jugadores convocados para los próximos partidos en la Selección de Panamá para las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF, que se disputarán en septiembre, octubre y noviembre de 2025.

Entre los convocados destacan figuras habituales de la selección mayor, pero la gran novedad es Everardo Rose, delantero del Plaza Amador, quien recientemente logró el pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

