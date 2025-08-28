Eliminatorias mundialistas Deportes -  28 de agosto de 2025 - 12:39

"Hay seis partidos y tenemos que salir a morir", Thomas Christiansen sobre las eliminatorias mundialistas

El DT Thomas Christiansen aseguró que el equipo está preparado para los encuentros con jugadores destacados.

Director técnico de la Selección de Panamá

Director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen.

Ana Canto
Por Ana Canto

El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, ofreció una conferencia de prensa previo a la ronda final de las eliminatorias mundialistas, con partidos programados para septiembre, octubre y noviembre.

Christiansen aseguró que el equipo está preparado para los encuentros, con jugadores destacados como Ismael Díaz, Cecilio Waterman, Eric Davis y Aníbal Godoy.

El DT enfatizó la importancia de estos compromisos: la segunda clasificación de Panamá a un Mundial de fútbol.

“Hay seis partidos y tenemos que salir a morir”, afirmó, destacando el esfuerzo necesario frente a selecciones como Surinam, Guatemala y El Salvador.

El primer partido será como visitante contra Surinam el 4 de septiembre, y luego Panamá recibirá a Guatemala en casa el 8 de septiembre, en el Estadio Rommel Fernández. Christiansen reconoció que será un encuentro difícil, subrayando la responsabilidad de conseguir la victoria en condición de local.

Everardo Rose, destacado convocado para las eliminatorias mundialistas

Entre los convocados para las eliminatorias la gran novedad es Everardo Rose, delantero del Plaza Amador, quien recientemente logró el pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

