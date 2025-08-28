"Hay seis partidos y tenemos que salir a morir", Thomas Christiansen sobre las eliminatorias mundialistas

El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, ofreció una conferencia de prensa previo a la ronda final de las eliminatorias mundialistas, con partidos programados para septiembre, octubre y noviembre.
El DT enfatizó la importancia de estos compromisos: la segunda clasificación de Panamá a un Mundial de fútbol.
“Hay seis partidos y tenemos que salir a morir”, afirmó, destacando el esfuerzo necesario frente a selecciones como Surinam, Guatemala y El Salvador.
El primer partido será como visitante contra Surinam el 4 de septiembre, y luego Panamá recibirá a Guatemala en casa el 8 de septiembre, en el Estadio Rommel Fernández. Christiansen reconoció que será un encuentro difícil, subrayando la responsabilidad de conseguir la victoria en condición de local.
Everardo Rose, destacado convocado para las eliminatorias mundialistas
Entre los convocados para las eliminatorias la gran novedad es Everardo Rose, delantero del Plaza Amador, quien recientemente logró el pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.