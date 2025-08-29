Director de la CSS pide atención médica con calidad, calidez y bioseguridad

El director general de la Caja de Seguro Social ( CSS ), Dino Mon Vásquez, emitió un llamado firme a médicos, personal administrativo y directivos de la institución, orientado a garantizar una atención en salud con calidad, calidez y cumplimiento riguroso de los protocolos de bioseguridad.

En un comunicado interno, Mon Vásquez reconoció los avances alcanzados durante el último año, entre ellos la reducción de la mora quirúrgica en distintas especialidades, el mejor abastecimiento de medicamentos e insumos, la recuperación de instalaciones críticas y la apertura de nuevos hospitales y policlínicas.

No obstante, subrayó que “aún falta mucho por hacer” y que la CSS debe redoblar esfuerzos para recuperar la confianza ciudadana en el sistema público de salud.

CSS: director exige servicios de salud con calidad, calidez y bioseguridad

“En los quirófanos de la Caja de Seguro Social todos los días se salvan vidas. Exhorto a todo el cuerpo médico a mantener el estricto cumplimiento de los procesos quirúrgicos con el más elevado nivel de precisión y cuidado en cada procedimiento, cumpliendo rigurosamente los protocolos médicos y de seguimiento postoperatorio. La bioseguridad y la excelencia clínica son pilares que no admiten concesiones”, enfatizó Mon Vásquez.

El director también recordó a las jefaturas y directivos que tienen la responsabilidad inexcusable de garantizar atenciones dignas, respetuosas, oportunas y humanas en todas las instalaciones de la CSS, desde hospitales hasta unidades de atención primaria y oficinas virtuales, en línea con la orientación del presidente José Raúl Mulino, quien ha reiterado que “el paciente es primero”.

Servicios de salud deben garantizar calidad y bioseguridad

Asimismo, advirtió que se aplicarán con firmeza las normas y reglamentos frente a conductas inadecuadas, a la vez que reafirmó el respaldo institucional a los funcionarios que cumplen con ética y compromiso su labor en beneficio de los pacientes.

Finalmente, recordó que la Ley Orgánica renovada de la CSS respalda estas exigencias en sus artículos sobre trato humanizado y continuidad de los servicios, constituyendo el marco legal que guía la gestión de la institución. “La sociedad panameña nos observa y espera más de todos”, concluyó.