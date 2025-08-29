Luis Oliva, exadministrador de la AIG, con impedimento de salida del país por caso de corrupción

Un juez de garantías decretó como medida cautelar el reporte periódico los días 14 y 28 de cada mes, además del impedimento de salida del país, al exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, imputado por los delitos de corrupción y asociación ilícita para delinquir, dentro de la investigación por la plataforma digital utilizada para el pago del bono solidario.}
Exadministrador de la AIG, Luis Oliva, con impedimento de salida del país
En la misma causa, la abogada Janice Becerra deberá presentarse a firmar los días 14 de cada mes, mientras que el empresario Budy Attie lo hará los días 14 y 28.
La Fiscalía anunció que apelará esta decisión, y la audiencia de apelación fue fijada para el 10 de septiembre a las 2:00 p.m..
El caso forma parte de las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la creación y administración de la plataforma tecnológica que se utilizó para ejecutar los pagos del bono solidario durante la pandemia de COVID-19.