Luis Oliva, exadministrador de la AIG, con impedimento de salida del país por caso de corrupción

Un juez ordenó reporte periódico para Luis Oliva, exadministrador de la AIG, imputado por corrupción en el caso de la plataforma del bono solidario.

Por Noemí Ruíz

Un juez de garantías decretó como medida cautelar el reporte periódico los días 14 y 28 de cada mes, además del impedimento de salida del país, al exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, imputado por los delitos de corrupción y asociación ilícita para delinquir, dentro de la investigación por la plataforma digital utilizada para el pago del bono solidario.}

En la misma causa, la abogada Janice Becerra deberá presentarse a firmar los días 14 de cada mes, mientras que el empresario Budy Attie lo hará los días 14 y 28.

La Fiscalía anunció que apelará esta decisión, y la audiencia de apelación fue fijada para el 10 de septiembre a las 2:00 p.m..

El caso forma parte de las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la creación y administración de la plataforma tecnológica que se utilizó para ejecutar los pagos del bono solidario durante la pandemia de COVID-19.

