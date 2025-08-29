Presidente Mulino concreta acuerdo para el retorno de Chiquita Panamá a Bocas del Toro

El presidente de la República, José Raúl Mulino, logró concretar el retorno de la empresa Chiquita a Bocas del Toro, tras la firma este viernes de un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno Nacional y la compañía, con el objetivo de reactivar la actividad bananera en la provincia.
El acuerdo establece un marco de cooperación para la reorganización del sector bananero y pone fin a meses de incertidumbre en la región. En una primera etapa, se prevé la generación de cerca de 3 mil empleos, y otros 2 mil adicionales en una segunda fase, acompañados de una inversión estimada de B/.30 millones por parte de la empresa para reactivar la producción en 5 mil hectáreas de tierras bananeras. La meta es reiniciar operaciones a más tardar en febrero de 2026.
Presidente Mulino concreta acuerdo para el retorno
El memorando contempla además la creación de una mesa técnica de seguimiento, integrada por representantes del Estado y de la empresa, para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Durante la firma, el presidente Mulino expresó que el acuerdo representa una oportunidad de devolver la estabilidad a la provincia.
Por su parte, Carlos López Flores, presidente de Chiquita, sostuvo que la decisión de reiniciar operaciones se debe a la confianza en la administración Mulino, la seguridad jurídica de Panamá y la calidad del recurso humano panameño.
Acuerdo con Chiquita Panamá
El acto contó con la presencia de los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario), quienes firmaron el documento en representación del Gobierno, mientras que López Flores lo hizo por la empresa, con el presidente Mulino como testigo.