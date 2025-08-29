Presidente Mulino concreta acuerdo para el retorno de Chiquita Panamá a Bocas del Toro

El presidente de la República , José Raúl Mulino, logró concretar el retorno de la empresa Chiquita a Bocas del Toro, tras la firma este viernes de un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno Nacional y la compañía, con el objetivo de reactivar la actividad bananera en la provincia.

El acuerdo establece un marco de cooperación para la reorganización del sector bananero y pone fin a meses de incertidumbre en la región. En una primera etapa, se prevé la generación de cerca de 3 mil empleos, y otros 2 mil adicionales en una segunda fase, acompañados de una inversión estimada de B/.30 millones por parte de la empresa para reactivar la producción en 5 mil hectáreas de tierras bananeras. La meta es reiniciar operaciones a más tardar en febrero de 2026.

El memorando contempla además la creación de una mesa técnica de seguimiento, integrada por representantes del Estado y de la empresa, para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Durante la firma, el presidente Mulino expresó que el acuerdo representa una oportunidad de devolver la estabilidad a la provincia.

“Siempre trabajaré en favor de la inversión, la producción y la generación de empleos. Lo que pasó, pasó, ahora debemos enfocarnos en ordenar el país en beneficio de las familias panameñas, en este caso, particularmente de los bocatoreños”, afirmó. “Siempre trabajaré en favor de la inversión, la producción y la generación de empleos. Lo que pasó, pasó, ahora debemos enfocarnos en ordenar el país en beneficio de las familias panameñas, en este caso, particularmente de los bocatoreños”, afirmó.

Por su parte, Carlos López Flores, presidente de Chiquita, sostuvo que la decisión de reiniciar operaciones se debe a la confianza en la administración Mulino, la seguridad jurídica de Panamá y la calidad del recurso humano panameño.

“Este acuerdo marca una nueva etapa en la que vamos a reiniciar labores en el país bajo un modelo más sostenible, moderno y eficiente, generando empleos dignos y contribuyendo al desarrollo económico y social de la provincia”, indicó. “Este acuerdo marca una nueva etapa en la que vamos a reiniciar labores en el país bajo un modelo más sostenible, moderno y eficiente, generando empleos dignos y contribuyendo al desarrollo económico y social de la provincia”, indicó.

El acto contó con la presencia de los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario), quienes firmaron el documento en representación del Gobierno, mientras que López Flores lo hizo por la empresa, con el presidente Mulino como testigo.