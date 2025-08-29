Alcaldía de Arraiján ofrece transporte hacia el ION: conoce días, rutas y horarios

La Alcaldía de Arraiján anunció que, a partir del lunes 1 de septiembre, pondrá en funcionamiento un servicio de transporte gratuito para pacientes del Instituto Oncológico Nacional (ION) residentes en el distrito. El servicio estará disponible de lunes a viernes, desde las 4:15 a.m.

El bus saldrá desde Westland Mall, en Vista Alegre, y realizará una parada en el Town Center de Arraiján. El retorno desde el ION hacia Arraiján está programado para las 4:00 p.m.

Los interesados en utilizar este servicio deben registrarse previamente a través del número telefónico 346-2954 o enviando un correo electrónico a: [email protected].

Según la Alcaldía, con esta iniciativa se beneficiarán 1,521 mujeres y 631 hombres del distrito de Arraiján que reciben atención médica en el ION.