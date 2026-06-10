Panamá Nacionales -  10 de junio de 2026 - 08:11

MiCultura inicia proceso ordenado de transición de la Biblioteca Nacional al ámbito institucional

MiCultura inicia proceso ordenado de transición de la Biblioteca Nacional 

MiCultura inicia proceso ordenado de transición de la Biblioteca Nacional 

MiCultura

El Ministerio de Cultura informa a la Nación, que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 175 de 2020, General de Cultura, ha iniciado formalmente el proceso de transición de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. y de las bibliotecas públicas al ámbito de competencia institucional, mediante la Resolución OAL-R-No. 157-2026 de 08 de junio de 2026.

Esta decisión busca garantizar la continuidad del servicio bibliotecario nacional, proteger el patrimonio bibliográfico y documental de la Nación, fortalecer la rectoría cultural del Estado y atender de manera responsable las preocupaciones planteadas por los colaboradores de la Fundación Pro Biblioteca Nacional.

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El proceso se desarrollará de forma ordenada, progresiva, documentada y jurídicamente segura, con el propósito de asegurar una transición institucional que resguarde los servicios culturales, educativos y ciudadanos que presta la Biblioteca Nacional al país.

El Ministerio de Cultura reitera que esta transición se ejecutará con pleno respeto a los derechos de los trabajadores, conforme al marco jurídico aplicable. Asimismo, se precisa que las obligaciones laborales causadas por relaciones privadas entre la Fundación Pro Biblioteca Nacional y su personal deberán ser documentadas, calculadas y atendidas por quien corresponda conforme al Código de Trabajo y las autoridades competentes.

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El Ministerio de Cultura, destaca que este proceso responde a una obligación legal y a una responsabilidad histórica con la memoria documental del país: “La Biblioteca Nacional es una institución esencial para la vida cultural, educativa e histórica de Panamá. Este proceso busca darle estabilidad, orden institucional y una ruta clara de futuro, protegiendo sus servicios, su patrimonio documental y los derechos que correspondan a quienes han contribuido a su funcionamiento”.

Mantendremos informada a la ciudadanía sobre los avances de este proceso, en cumplimiento con la misión que confiere la ley a MiCultura en la preservación del patrimonio y documental, el acceso democrático al conocimiento, actuando con transparencia, legalidad, sensibilidad institucional y responsabilidad de Estado.

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