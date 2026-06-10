MiCultura inicia proceso ordenado de transición de la Biblioteca Nacional al ámbito institucional

El Ministerio de Cultura informa a la Nación, que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 175 de 2020, General de Cultura , ha iniciado formalmente el proceso de transición de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. y de las bibliotecas públicas al ámbito de competencia institucional, mediante la Resolución OAL-R-No. 157-2026 de 08 de junio de 2026 .

Esta decisión busca garantizar la continuidad del servicio bibliotecario nacional, proteger el patrimonio bibliográfico y documental de la Nación, fortalecer la rectoría cultural del Estado y atender de manera responsable las preocupaciones planteadas por los colaboradores de la Fundación Pro Biblioteca Nacional.

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El proceso se desarrollará de forma ordenada, progresiva, documentada y jurídicamente segura, con el propósito de asegurar una transición institucional que resguarde los servicios culturales, educativos y ciudadanos que presta la Biblioteca Nacional al país.

El Ministerio de Cultura reitera que esta transición se ejecutará con pleno respeto a los derechos de los trabajadores, conforme al marco jurídico aplicable. Asimismo, se precisa que las obligaciones laborales causadas por relaciones privadas entre la Fundación Pro Biblioteca Nacional y su personal deberán ser documentadas, calculadas y atendidas por quien corresponda conforme al Código de Trabajo y las autoridades competentes.

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El Ministerio de Cultura, destaca que este proceso responde a una obligación legal y a una responsabilidad histórica con la memoria documental del país: “La Biblioteca Nacional es una institución esencial para la vida cultural, educativa e histórica de Panamá. Este proceso busca darle estabilidad, orden institucional y una ruta clara de futuro, protegiendo sus servicios, su patrimonio documental y los derechos que correspondan a quienes han contribuido a su funcionamiento”.

Mantendremos informada a la ciudadanía sobre los avances de este proceso, en cumplimiento con la misión que confiere la ley a MiCultura en la preservación del patrimonio y documental, el acceso democrático al conocimiento, actuando con transparencia, legalidad, sensibilidad institucional y responsabilidad de Estado.