Cae red de trata de personas en Panamá: reclutaban jóvenes con falsas ofertas de trabajo

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desarticuló una red criminal integrada por extranjeros, dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Operativo Libertad: desmantelan red de trata de personas en Panamá
Según las investigaciones, los delincuentes captaban a jóvenes de Colombia y Venezuela con falsas ofertas de empleo. Una vez en Panamá, eran amenazadas y obligadas a brindar servicios sexuales.
Durante los allanamientos realizados en edificios de la Vía 12 de Octubre y Bella Vista, como parte del Operativo Libertad, las autoridades aprehendieron a tres personas y rescataron a cuatro víctimas.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de combatir este delito y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la trata de personas.