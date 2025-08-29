12 de Pctubre Nacionales -  29 de agosto de 2025 - 07:59

Cae red de trata de personas en Panamá: reclutaban jóvenes con falsas ofertas de trabajo

La Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon en Panamá una red de trata que captaba jóvenes de Colombia y Venezuela con falsas ofertas de empleo.

Noemí Ruíz
La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desarticuló una red criminal integrada por extranjeros, dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.

Operativo Libertad: desmantelan red de trata de personas en Panamá

Según las investigaciones, los delincuentes captaban a jóvenes de Colombia y Venezuela con falsas ofertas de empleo. Una vez en Panamá, eran amenazadas y obligadas a brindar servicios sexuales.

Durante los allanamientos realizados en edificios de la Vía 12 de Octubre y Bella Vista, como parte del Operativo Libertad, las autoridades aprehendieron a tres personas y rescataron a cuatro víctimas.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de combatir este delito y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la trata de personas.

