Cae red de trata de personas en Panamá: reclutaban jóvenes con falsas ofertas de trabajo

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desarticuló una red criminal integrada por extranjeros, dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.

Operativo Libertad: desmantelan red de trata de personas en Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1961411591611592955&partner=&hide_thread=false La @policiadepanama y el Ministerio Público (@PGN_PANAMA) desarticularon una red criminal integrada por extranjeros dedicada a la captación de jóvenes de Colombia y Venezuela, a quienes engañaban con falsas ofertas de trabajo, y una vez en Panamá eran amenazadas para brindar… pic.twitter.com/uwMHWD8FTA — Telemetro Reporta (@TReporta) August 29, 2025

Según las investigaciones, los delincuentes captaban a jóvenes de Colombia y Venezuela con falsas ofertas de empleo. Una vez en Panamá, eran amenazadas y obligadas a brindar servicios sexuales.

Durante los allanamientos realizados en edificios de la Vía 12 de Octubre y Bella Vista, como parte del Operativo Libertad, las autoridades aprehendieron a tres personas y rescataron a cuatro víctimas.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de combatir este delito y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la trata de personas.