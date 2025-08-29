Veraguas Nacionales -  29 de agosto de 2025 - 08:07

Riña en Atalaya deja un menor de 17 años muerto en plena fiesta

Un joven de 17 años falleció tras ser herido en una riña en Garnaderita, Atalaya. Fue llevado al hospital Luis “Chicho” Fábrega, donde murió en urgencias.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un joven de 17 años perdió la vida la madrugada de este viernes tras resultar herido en medio de una riña ocurrida en una actividad bailable en el sector de Garnaderita, distrito de Atalaya.

Tragedia en Atalaya: joven pierde la vida en pelea en actividad bailable

El menor fue trasladado de inmediato al Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, donde los médicos intentaron estabilizarlo, pero falleció en el cuarto de urgencias. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.

