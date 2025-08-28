Panamá

Exadministrador de la AIG, Luis Oliva, enfrenta audiencia por caso de plataforma Listo

El exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fue trasladado este jueves al Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, para enfrentar una audiencia de solicitudes múltiples, tras ser aprehendido en la investigación por el supuesto delito contra la administración pública, peculado y asociación ilícita para delinquir, en la creación y administración de la plataforma Listo.