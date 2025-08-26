¡Huele a boda! Taylor Swift confirma compromiso con Travis Kelce y nuevo álbum

La estrella estadounidense Taylor Swift sorprendió a sus seguidores este martes al anunciar su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, con quien mantiene una relación desde 2023.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan”, escribió la cantante en Instagram junto a varias fotografías de la pareja mostrando el anillo, entre ellas una en la que Kelce aparece arrodillado en un jardín.

Una historia que inició en un concierto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tavoj2828/status/1960393183474409902&partner=&hide_thread=false COMPROMETIDOS Taylor Swift y Travis Kelce @TReporta pic.twitter.com/121ZFCrtej — Gustavo J. Jiménez A. (@tavoj2828) August 26, 2025

Swift y Kelce se conocieron en 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y quedara “hipnotizado” por la artista, según contó el propio jugador en el pódcast New Heights, que conduce junto a su hermano Jason.

Aunque Kelce intentó entregarle un brazalete con su número de teléfono esa misma noche, no pudo acercarse porque la cantante no recibe visitas antes ni después de sus presentaciones. Poco después, iniciaron contacto y comenzó la relación.

La intérprete confesó que en su primer encuentro le hizo una pregunta “insensata”, ya que no sabía nada sobre las reglas del fútbol americano.

Nuevo álbum en camino

El compromiso llega acompañado de otra gran noticia para los fans: Swift lanzará su nuevo álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl, el próximo 3 de octubre de 2025. El disco está inspirado en su vida tras bambalinas durante su exitosa gira mundial The Eras Tour.

FUENTE: EFE