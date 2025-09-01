ANTAI sanciona a cuatro funcionarios por usar TikTok en hora laboral y violación al código de Ética

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ( ANTAI ) sancionó a cuatro funcionarios públicos tras incurrir en graves violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos.

ANTAI sanciona a cuatro funcionarios por violaciones al Código de Ética en Panamá

Entre los casos destacados se encuentran:

Una funcionaria del Municipio de Chame fue sancionada por grabar vídeos en TikTok durante su horario laboral, usando el uniforme institucional.

fue sancionada por grabar vídeos en TikTok durante su horario laboral, usando el uniforme institucional. Dos servidores de la Caja de Seguro Social fueron sancionados por mantener una relación de unión consensual mientras laboraban en la misma unidad administrativa.

fueron sancionados por mantener una relación de unión consensual mientras laboraban en la misma unidad administrativa. Una funcionaria del Ministerio de Ambiente fue sancionada por no contar con la idoneidad ni los requisitos académicos exigidos para el cargo que ocupaba.

La ANTAI reiteró su compromiso con la transparencia, la ética y la defensa del interés público, recordando a los servidores del Estado que la función pública requiere integridad, responsabilidad y respeto a los principios institucionales.

La entidad destacó que solo con una conducta ejemplar y el cumplimiento riguroso de la ley se fortalece la confianza ciudadana y se garantiza una gestión pública al servicio de Panamá.