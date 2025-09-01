Panamá Nacionales -

Antai sanciona a funcionaria por grabar TikTok en horas laborales

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó a cuatro funcionarios por incumplir el Código de Ética de los servidores públicos. El primer caso en el Municipio de Chame, a una funcionaria por grabar un TikTok en horas laborales, el segundo caso en la Caja de Seguro Social CSS, donde dos trabajadores con una relación consensuada se mantenían en la misma unidad administrativa, y otro en el Ministerio de Ambiente, donde una funcionaria no con contaba con formación académica para su cargo.