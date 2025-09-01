MIDA capacita a productores sobre el manejo agronómico del cultivo de pitahaya.

Técnicos de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), junto con productores panameños, participaron en una capacitación sobre el manejo agronómico del cultivo de pitahaya.
Durante la capacitación, se ofrecieron recomendaciones prácticas sobre poda, fertilización y control fitosanitario, con el objetivo de mejorar la productividad y sostenibilidad del cultivo.
Además, se realizó un recorrido por la plantación para identificar daños asociados a plagas como hongos, bacterias, nematodos e insectos.