MIDA capacita a productores sobre el manejo agronómico del cultivo de pitahaya.

Técnicos de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ), junto con productores panameños, participaron en una capacitación sobre el manejo agronómico del cultivo de pitahaya.

La jornada se llevó a cabo en la finca Santa Cruz, ubicada en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, donde actualmente se cultivan tres hectáreas de esta fruta. La actividad contó con la participación del especialista peruano en pitahaya, el ingeniero Elvis Carrera.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Durante la capacitación, se ofrecieron recomendaciones prácticas sobre poda, fertilización y control fitosanitario, con el objetivo de mejorar la productividad y sostenibilidad del cultivo.

Además, se realizó un recorrido por la plantación para identificar daños asociados a plagas como hongos, bacterias, nematodos e insectos.