Panamá Nacionales -  1 de septiembre de 2025 - 16:30

MIDA capacita a productores sobre el manejo agronómico del cultivo de pitahaya

El MIDA informa que se ofrecieron recomendaciones prácticas sobre poda, fertilización y control fitosanitario para mejorar la productividad de pitahaya.

Mida
Ana Canto
Por Ana Canto

Técnicos de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), junto con productores panameños, participaron en una capacitación sobre el manejo agronómico del cultivo de pitahaya.

La jornada se llevó a cabo en la finca Santa Cruz, ubicada en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, donde actualmente se cultivan tres hectáreas de esta fruta. La actividad contó con la participación del especialista peruano en pitahaya, el ingeniero Elvis Carrera.

Durante la capacitación, se ofrecieron recomendaciones prácticas sobre poda, fertilización y control fitosanitario, con el objetivo de mejorar la productividad y sostenibilidad del cultivo.

Además, se realizó un recorrido por la plantación para identificar daños asociados a plagas como hongos, bacterias, nematodos e insectos.

