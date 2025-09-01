MIDA realiza jornada de capacitación en Panamá Oeste para reforzar la sanidad animal

Con el fin de fortalecer la sanidad animal y elevar la productividad del sector pecuario, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) , a través de la Coordinación Regional de la Dirección Nacional de Salud Animal y la Dirección Regional de Panamá Oeste, llevó a cabo una jornada de capacitación teórico-práctica en la finca Raquelita, ubicada en Santa Rita de Capira.

La actividad reunió a especialistas en producción pecuaria, quienes abordaron temas clave en la prevención y manejo de enfermedades en el ganado. El Dr. Alfredo Singh expuso sobre la rabia bovina, resaltando la importancia de la vacunación preventiva, el manejo adecuado de la cadena de frío y las técnicas de captura de murciélagos hematófagos.

MIDA realiza jornada de capacitación en Panamá Oeste

En representación de COPEG, el Dr. Luis Villarreal presentó sobre el gusano barrenador, recalcando la necesidad de revisar periódicamente a los animales, aplicar tratamientos oportunos y movilizar únicamente animales sanos. Recordó que “sin heridas, no hay gusaneras” y facilitó los contactos para notificar casos sospechosos: 6550-8486 (DINASA), 800-2673 / 6670-2164 (COPEG).

La jornada culminó con prácticas de campo sobre revisión de animales, manejo de ombligos, cura de heridas y toma de muestras de gusano barrenador. Estas capacitaciones forman parte de los esfuerzos interinstitucionales del MIDA y aliados estratégicos para impulsar el desarrollo pecuario, garantizar la salud animal y contribuir a la seguridad alimentaria del país.