MITRADEL lanza Programa de Pasantía para jóvenes panameños en el sector privado

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley N.° 29-25, que crea el Programa de Pasantía, una iniciativa del Ejecutivo, liderada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), para incentivar la primera experiencia profesional de los jóvenes en empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro.
MITRADEL impulsa Programa de Pasantía para jóvenes
El programa está dirigido a jóvenes de 18 a 25 años, así como a menores que ya cuenten con título de educación media, incluyendo estudiantes universitarios, vocacionales o técnicos. El objetivo es que los participantes desarrollen capacidades, experiencia práctica y oportunidades de inserción laboral formal, contribuyendo además a la reducción del desempleo juvenil en Panamá.
Requisitos para participar en el Programa de Pasantía:
- Tener entre 18 y 25 años (o ser menor con título de educación media).
- Proceder de la educación media, universitaria, vocacional o técnica.
- Ser aceptado por una empresa o entidad registrada en el programa.
El proyecto refuerza el compromiso del Gobierno panameño por generar oportunidades laborales y fortalecer la formación profesional de la juventud del país.