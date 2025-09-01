MITRADEL lanza Programa de Pasantía para jóvenes panameños en el sector privado

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley N.° 29-25, que crea el Programa de Pasantía, una iniciativa del Ejecutivo, liderada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ), para incentivar la primera experiencia profesional de los jóvenes en empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro.

Según Marlon del Cid, subdirector general de Empleo del MITRADEL, la propuesta busca "facilitar la primera experiencia de los jóvenes en el sector privado, incentivando a las empresas a brindarles ese elemento tan importante en su formación profesional".

MITRADEL impulsa Programa de Pasantía para jóvenes

"El Ejecutivo se prepara, en este caso liderado por la señora ministra -de Trabajo- para presentar un proyecto de ley que busca facilitar la primera experiencia de los jóvenes en el sector privado y en organizaciones sin fines de lucro, incentivando al sector privado en poder…

El programa está dirigido a jóvenes de 18 a 25 años, así como a menores que ya cuenten con título de educación media, incluyendo estudiantes universitarios, vocacionales o técnicos. El objetivo es que los participantes desarrollen capacidades, experiencia práctica y oportunidades de inserción laboral formal, contribuyendo además a la reducción del desempleo juvenil en Panamá.

Requisitos para participar en el Programa de Pasantía:

Tener entre 18 y 25 años (o ser menor con título de educación media).

Proceder de la educación media, universitaria, vocacional o técnica.

Ser aceptado por una empresa o entidad registrada en el programa.

El proyecto refuerza el compromiso del Gobierno panameño por generar oportunidades laborales y fortalecer la formación profesional de la juventud del país.