Panamá Nacionales -  1 de septiembre de 2025 - 09:26

MITRADEL lanza Programa de Pasantía para jóvenes panameños en el sector privado

El proyecto de ley N.° 29-25 de MITRADEL que crea el Programa de Pasantía estará dirigidos a jóvenes de 18 a 25 años sin trabajo.

MITRADEL lanza Programa de Pasantía

MITRADEL lanza Programa de Pasantía

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley N.° 29-25, que crea el Programa de Pasantía, una iniciativa del Ejecutivo, liderada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), para incentivar la primera experiencia profesional de los jóvenes en empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro.

Según Marlon del Cid, subdirector general de Empleo del MITRADEL, la propuesta busca “facilitar la primera experiencia de los jóvenes en el sector privado, incentivando a las empresas a brindarles ese elemento tan importante en su formación profesional”. Según Marlon del Cid, subdirector general de Empleo del MITRADEL, la propuesta busca “facilitar la primera experiencia de los jóvenes en el sector privado, incentivando a las empresas a brindarles ese elemento tan importante en su formación profesional”.

MITRADEL impulsa Programa de Pasantía para jóvenes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1962507683187036175&partner=&hide_thread=false

El programa está dirigido a jóvenes de 18 a 25 años, así como a menores que ya cuenten con título de educación media, incluyendo estudiantes universitarios, vocacionales o técnicos. El objetivo es que los participantes desarrollen capacidades, experiencia práctica y oportunidades de inserción laboral formal, contribuyendo además a la reducción del desempleo juvenil en Panamá.

Requisitos para participar en el Programa de Pasantía:

  • Tener entre 18 y 25 años (o ser menor con título de educación media).
  • Proceder de la educación media, universitaria, vocacional o técnica.
  • Ser aceptado por una empresa o entidad registrada en el programa.

El proyecto refuerza el compromiso del Gobierno panameño por generar oportunidades laborales y fortalecer la formación profesional de la juventud del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Jóvenes podrán acceder a pasantías remuneradas por un año en empresas privadas

MITRADEL ofreció 90 vacantes laborales en Panamá en solo una semana

MINGOB inicia demolición de estructuras en el Centro Nueva Esperanza de Colón

Recomendadas

Más Noticias