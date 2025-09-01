Panamá Nacionales -  1 de septiembre de 2025 - 08:40

Chiquita regresa a Panamá y contratará a 3,000 colaboradores en Bocas del Toro

La empresa bananera Chiquita Brands retomará operaciones en Panamá y contratará a 3,000 colaboradores en septiembre, anunció la Cámara de Comercio.

Chiquita regresa a Panamá 

Chiquita regresa a Panamá 

DANIEL SANTOS / AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La empresa bananera Chiquita Brands retomará operaciones en Panamá y tiene previsto contratar a los primeros 3,000 colaboradores durante el mes de septiembre, principalmente en la provincia de Bocas del Toro, informó Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

La empresa bananera Chiquita Brands retomará operaciones en Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1962506421209305097&partner=&hide_thread=false

Arias destacó que este regreso representa una oportunidad para la generación de empleo en una de las regiones con mayor necesidad laboral del país. “Mucha gente dice que Chiquita nunca se fue, eso no es así. Chiquita se había ido y se ha logrado que regrese a Panamá, por supuesto, en unas condiciones un poco diferentes, probablemente mejores para ambas partes”, explicó.

El dirigente empresarial subrayó además que el caso de Chiquita refleja la importancia de mantener buenas prácticas en las relaciones comerciales. “Tenemos que acostumbrarnos como panameños a entender que cuando las cosas se hacen mal, van a tener repercusiones”, puntualizó. El dirigente empresarial subrayó además que el caso de Chiquita refleja la importancia de mantener buenas prácticas en las relaciones comerciales. “Tenemos que acostumbrarnos como panameños a entender que cuando las cosas se hacen mal, van a tener repercusiones”, puntualizó.

El regreso de Chiquita se suma a los esfuerzos por dinamizar la economía y recuperar empleos en Bocas del Toro, una provincia históricamente ligada a la producción bananera.

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente de CCIAP habla sobre el regreso de Chiquita a Panamá

Bocatoreños ven positivo anuncio sobre retorno de Chiquita a Panamá

Chiquita regresará a Bocas del Toro tras firma de acuerdo con el Gobierno de Panamá

Recomendadas

Más Noticias