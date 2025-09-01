Chiquita regresa a Panamá y contratará a 3,000 colaboradores en Bocas del Toro

La empresa bananera Chiquita Brands retomará operaciones en Panamá y tiene previsto contratar a los primeros 3,000 colaboradores durante el mes de septiembre, principalmente en la provincia de Bocas del Toro, informó Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
Arias destacó que este regreso representa una oportunidad para la generación de empleo en una de las regiones con mayor necesidad laboral del país. “Mucha gente dice que Chiquita nunca se fue, eso no es así. Chiquita se había ido y se ha logrado que regrese a Panamá, por supuesto, en unas condiciones un poco diferentes, probablemente mejores para ambas partes”, explicó.
El regreso de Chiquita se suma a los esfuerzos por dinamizar la economía y recuperar empleos en Bocas del Toro, una provincia históricamente ligada a la producción bananera.