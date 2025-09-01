Chiquita regresa a Panamá y contratará a 3,000 colaboradores en Bocas del Toro

La empresa bananera Chiquita Brands retomará operaciones en Panamá y tiene previsto contratar a los primeros 3,000 colaboradores durante el mes de septiembre, principalmente en la provincia de Bocas del Toro, informó Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1962506421209305097&partner=&hide_thread=false “Creo que el viaje a Brasil ha traído para Panamá cosas positivas, por supuesto el tema de Chiquita que es muy importante… en la parte de los memorándum que se han firmado tengo que ser claro, el presidente Lula firmó un memorándum de entendimiento para adherirse al Tratado de… pic.twitter.com/7jHjrVld05 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 1, 2025

Arias destacó que este regreso representa una oportunidad para la generación de empleo en una de las regiones con mayor necesidad laboral del país. “Mucha gente dice que Chiquita nunca se fue, eso no es así. Chiquita se había ido y se ha logrado que regrese a Panamá, por supuesto, en unas condiciones un poco diferentes, probablemente mejores para ambas partes”, explicó.

El dirigente empresarial subrayó además que el caso de Chiquita refleja la importancia de mantener buenas prácticas en las relaciones comerciales. "Tenemos que acostumbrarnos como panameños a entender que cuando las cosas se hacen mal, van a tener repercusiones", puntualizó.

El regreso de Chiquita se suma a los esfuerzos por dinamizar la economía y recuperar empleos en Bocas del Toro, una provincia históricamente ligada a la producción bananera.