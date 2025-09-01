Presidente Mulino viaja a Japón para reunión con primer ministro y atraer inversiones

El presidente de Panamá , José Raúl Mulino, realizará un viaje oficial a Japón del 2 al 6 de septiembre, donde cumplirá una agenda de alto nivel en Tokio y Osaka. El punto central será una reunión cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, para abordar temas clave como el futuro del Canal de Panamá, cooperación bilateral, economía, inversiones y la iniciativa Indo-Pacífico Libre y Abierto.

La agenda presidencial también incluye encuentros con la Asociación de Armadores de Japón, grupos navieros, compañías energéticas y el Japan External Trade Organization (JETRO). Además, sostendrá reuniones con los gigantes empresariales Sumitomo y KN Trading Co. LTD, interesados en proyectos de infraestructura panameños como el gasoducto por el Canal, la Línea 3 del Metro y el tren Panamá–David–Frontera.

Presidente José Raúl Mulino viajará a Japón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1962317452009762881&partner=&hide_thread=false El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, realizará un viaje oficial a Japón del 2 al 6 de septiembre, donde cumplirá una agenda de alto nivel en las ciudades de Tokio y Osaka, incluida una reunión cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.



“En la agenda de la… pic.twitter.com/eEtVUfQAFp — Telemetro Reporta (@TReporta) September 1, 2025

Mulino participará en dos seminarios para atraer inversiones japonesas y asistirá a la celebración del Día Nacional de Panamá en la Expo 2025 de Osaka, donde el país cuenta con un pabellón bajo el lema “Salvando Vidas”.

Por su parte, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) firmará un memorando de entendimiento sobre temas portuarios y expondrá a las empresas marítimas japonesas las ventajas del registro de barcos panameño.