Presidente de Alemania advierte en Panamá que la guerra con Irán podría expandirse

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, advirtió este lunes desde la Ciudad de Panamá que existe la posibilidad de que el conflicto que involucra a Irán pueda expandirse, lo que incrementaría las tensiones en la región y pondría en riesgo importantes rutas marítimas internacionales.
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Según explicó Steinmeier, informaciones disponibles indican que Irán tendría la capacidad de perturbar el tráfico marítimo en ese punto clave para el comercio internacional.
Alemania alerta desde Panamá sobre posible expansión de la guerra con Irán
El jefe de Estado alemán hizo un llamado a todas las partes involucradas en el conflicto entre ellas Estados Unidos e Israel para que se logre una pronta desescalada de la tensión.
Steinmeier calificó como “muy peligrosa” la posibilidad de que el conflicto se amplíe en los próximos días, señalando que en fechas recientes se han observado varios indicios que apuntan en esa dirección.
La declaración se produjo en el marco de la primera visita oficial de un presidente alemán a Panamá, un encuentro que incluyó conversaciones bilaterales con el gobierno panameño sobre cooperación y relaciones diplomáticas.
FUENTE: EFE