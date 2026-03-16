Panamá Nacionales -  16 de marzo de 2026 - 15:39

Presidente de Alemania advierte en Panamá que la guerra con Irán podría expandirse

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier calificó de “muy peligrosa” la situación y pidió el fin de las hostilidades entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Presidente de Alemania advierte en Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, advirtió este lunes desde la Ciudad de Panamá que existe la posibilidad de que el conflicto que involucra a Irán pueda expandirse, lo que incrementaría las tensiones en la región y pondría en riesgo importantes rutas marítimas internacionales.

Durante una comparecencia ante la prensa tras reunirse con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el mandatario alemán señaló que también existe la posibilidad de que se produzcan interrupciones en el tránsito marítimo por el estratégico Estrecho de Ormuz.

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Según explicó Steinmeier, informaciones disponibles indican que Irán tendría la capacidad de perturbar el tráfico marítimo en ese punto clave para el comercio internacional.

Alemania alerta desde Panamá sobre posible expansión de la guerra con Irán

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“Irán tiene muchas posibilidades de perturbar el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Así que deberíamos llegar lo antes posible al final de las hostilidades”, expresó el mandatario, de acuerdo con la traducción simultánea durante la conferencia. “Irán tiene muchas posibilidades de perturbar el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Así que deberíamos llegar lo antes posible al final de las hostilidades”, expresó el mandatario, de acuerdo con la traducción simultánea durante la conferencia.

El jefe de Estado alemán hizo un llamado a todas las partes involucradas en el conflicto entre ellas Estados Unidos e Israel para que se logre una pronta desescalada de la tensión.

Steinmeier calificó como “muy peligrosa” la posibilidad de que el conflicto se amplíe en los próximos días, señalando que en fechas recientes se han observado varios indicios que apuntan en esa dirección.

La declaración se produjo en el marco de la primera visita oficial de un presidente alemán a Panamá, un encuentro que incluyó conversaciones bilaterales con el gobierno panameño sobre cooperación y relaciones diplomáticas.

FUENTE: EFE

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