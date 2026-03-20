Aprueban pasantías pagadas de $450 para jóvenes en Panamá: así funciona la Ley 513

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 513, que crea el programa de pasantías remunerada dirigido a jóvenes entre los 18 y 25 años en formación académica.

La iniciativa busca facilitar la inserción laboral, permitiendo que los participantes adquieran experiencia en empresas mientras reciben una retribución mensual de B/.450.00.

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¿Cómo funcionarán las pasantías?

De acuerdo con la normativa, cada pasantía tendrá una duración máxima de un año, con una jornada de hasta 40 horas semanales. El pago otorgado será considerado un subsidio, por lo que no constituye salario y no estará sujeto a deducciones fiscales ni de seguridad social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035047093895582140?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente de la República de Panamá, @JoseRaulMulino, sancionó la Ley 513 que crea el programa de pasantía remunerada, permitiendo que jóvenes en formación académica, entre los 18 y 25 años, adquieran experiencia y desarrollen sus capacidades en empresas, y además reciban una… pic.twitter.com/0SyMgROXxW — Telemetro Reporta (@TReporta) March 20, 2026

No obstante, las empresas deberán garantizar la protección de los pasantes mediante la contratación de un seguro que cubra riesgos profesionales.

¿Cuántos pasantes puede tener una empresa?

La ley establece límites según el tamaño de la planilla:

Empresas de hasta 50 trabajadores: hasta 2 pasantes

Entre 50 y 100 trabajadores: hasta 4 pasantes

Entre 100 y 200 trabajadores: hasta 6 pasantes

Más de 200 trabajadores: hasta el 3% de su planilla

Sanciones por incumplimiento

La normativa advierte que las empresas no podrán sustituir empleos formales por pasantías.

En caso de incumplimiento, como exceder el número permitido de pasantes o reemplazar trabajadores, se impondrán multas que van desde B/.250.00 hasta B/.500.00.

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Impulso al empleo juvenil

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Según información de la Presidencia, este programa busca fortalecer las capacidades de los jóvenes y brindarles oportunidades reales de inserción en el mercado laboral.

La medida se enmarca en los esfuerzos del Gobierno por reducir el desempleo juvenil y mejorar la transición entre la educación y el trabajo en Panamá.