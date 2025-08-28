Presidente Mulino en Brasil: El Cristo Redentor se Ilumina con los Colores de Panamá

En un gesto diplomático de gran simbolismo, el emblemático Cristo Redentor, una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, se iluminó con los colores de la bandera panameña en honor a la visita oficial del presidente José Raúl Mulino a Brasil. El mandatario, junto al Cónsul de Panamá en Río de Janeiro, Rubén Argüelles, tuvo el privilegio de presenciar este emotivo recibimiento.
El Cristo Redentor se Viste de Panamá en Honor a la Visita del Presidente Mulino
Como resultado de la reunión, se emitió una declaración conjunta en la que el presidente "Lula" Da Silva destacó la relevancia estratégica del Canal de Panamá para el comercio global y elogió la gestión soberana de las autoridades panameñas sobre la vía interoceánica.
Este significativo reconocimiento y el simbólico acto en el Cristo Redentor subrayan la importancia de los lazos entre ambas naciones y sientan las bases para una nueva etapa de colaboración en diversos ámbitos.