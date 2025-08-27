Empleo en Panamá: CCIAP y MITRADEL anuncian vacantes en diversos sectores

Vacantes del CCIAP y MITRADEL ya disponibles

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa , por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Vacantes de trabajo destacadas en la CCIAP

Según explicó María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente se encuentran vacantes de empleo en reconocidas empresas. Entre los puestos disponibles se destacan:

Jefe de Tráfico y Logística (Colón)

Asistente Legal

Ejecutivo de Ventas

Asistente Administrativo

Administrador de Base de Datos e Integración

Ofertas de empleo en MITRADEL

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), indicó que el portal empleospanama.gob.pa mantiene ofertas disponibles en la provincia de Panamá y otras regiones del país. Entre las vacantes destacan:

Panamá:

Supervisor de Despacho

Oficial de Mercadeo

Contador

Servicio Técnico electrodoméstico y línea comercial

Técnico Electricista

Programador de Mantenimiento y Proyectos

Asistente de Compras

Supervisor de Contabilidad

Chiriquí:

Ingeniero Ambiental

Colón

Asistente de Tráfico

Coclé

Electromecánico

Técnico de Refrigeración

Marketing y Publicidad

Panamá Oeste

Almacenista

Asistente en Informática