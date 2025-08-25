Panamá Nacionales -  25 de agosto de 2025 - 16:04

MITRADEL ofreció 90 vacantes laborales en Panamá en solo una semana

Algunas de estas vacantes estuvieron destinadas a personas con discapacidad, promoviendo así la equidad y el acceso igualitario al mercado laboral.

Ana Canto
Ana Canto

Más de 90 vacantes fueron acercadas la última semana a panameños de las provincias de Panamá Oeste, Coclé (Penonomé y Aguadulce), Herrera, Veraguas, Chiriquí y la ciudad de Panamá, mediante jornadas de reclutamiento focalizado organizadas por la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), tanto en su sede central como en sus oficinas regionales.

Empresas como Subway, Cementos Argos, Restaurante Devoto, Va & Ven, Tranceibosa, Uno Express, Todo a 0.99, Electricentro, Italcol y Restaurante Las Totumas, entre otras, continúan confiando en la intermediación laboral que ofrece Mitradel, la cual se gestiona a través de su base de datos disponible en www.empleospanama.gob.pa.

Las vacantes disponibles incluyeron puestos como: manipuladores de alimentos, handyman, entre otros.

Las vacantes disponibles incluyeron puestos como: manipuladores de alimentos, handyman, operadores de planta potabilizadora, programadores, técnicos en sistemas, ayudantes generales, choferes, personal de atención al cliente, cajeras, electricistas y ayudantes de cocina.

Como parte de sus políticas de inclusión, lideradas por la ministra Jackeline Muñoz y el gobierno, algunas de estas vacantes estuvieron destinadas a personas con discapacidad, promoviendo así la equidad y el acceso igualitario al mercado laboral.

El Mitradel reafirma su compromiso de generar espacios donde el talento local pueda conectarse con oportunidades reales y sostenibles.

