¡Atención! Activan Alerta Amber por cuatro menores desaparecidos en San Miguelito y Panamá Este

Las autoridades panameñas activaron la Alerta Amber por la desaparición de cuatro menores de edad , vistos por última vez en distintos sectores de San Miguelito y Panamá Este.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Carlos Alberto de Gracia, de 17 años, desapareció el 21 de agosto en el sector 5 de Belisario Frías, San Miguelito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1959934256529969518&partner=&hide_thread=false Activan la @AlertaAmberPma por Carlos Alberto de Gracia, de 17 años, visto por última vez el pasado 21 de agosto. pic.twitter.com/0pKcaAYpPZ — Telemetro Reporta (@TReporta) August 25, 2025

Activan Alerta Amber en Panamá por tres adolescentes

Germán Castrellón Jaén, de 14 años, fue visto por última vez el 22 de agosto en Vallecito, cerca de la Iglesia Revelación Divina, en Las Cumbres, Panamá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1959738178392248469&partner=&hide_thread=false Activan la @alertaamberpma por German Castrellón Jaén, visto por última vez el pasado 22 de agosto. @PGN_PANAMA pic.twitter.com/Z5nldmF3ug — Telemetro Reporta (@TReporta) August 24, 2025

Iván Maikol Ávila, de 17 años, desapareció en Veranillo, La Turín, frente al minisúper Jovana, Amelia Denis de Icaza, San Miguelito.

En cumplimiento de la Ley 469 del 8 de mayo de 2025, también se activó la alerta por Bliss Tahia Alonso Núñez, de 15 años, vista por última vez en Tatare, Calle 2da, casa C6, Pacora, Panamá Este.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PGN_PANAMA/status/1959949295592882619&partner=&hide_thread=false Cumpliendo con los parámetros establecidos en la Ley 469 del 08 de mayo de 2025, se procede a la activación de la @AlertaAmberPma por BLISS TAHIA ALONSO NÚÑEZ y en consecuencia, se solicita la colaboración de la ciudadanía. #ReportaAl104@MinGobPma@MinSegPma pic.twitter.com/YhxxIaSNEY — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) August 25, 2025

El Ministerio Público y la Policía Nacional instan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que ayude a dar con el paradero de los menores.

Las autoridades recuerdan que la Alerta Amber es un mecanismo de búsqueda inmediata que busca la rápida localización de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, y la participación ciudadana es fundamental para su efectividad.