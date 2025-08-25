Panamá Nacionales -  25 de agosto de 2025 - 07:43

¡Atención! Activan Alerta Amber por cuatro menores desaparecidos en San Miguelito y Panamá Este

La Alerta Amber en Panamá fue activada por la desaparición de cuatro menores de 14, 15 y 17 años en San Miguelito y Las Cumbres.

@PGN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las autoridades panameñas activaron la Alerta Amber por la desaparición de cuatro menores de edad, vistos por última vez en distintos sectores de San Miguelito y Panamá Este.

Carlos Alberto de Gracia, de 17 años, desapareció el 21 de agosto en el sector 5 de Belisario Frías, San Miguelito.

Activan Alerta Amber en Panamá por tres adolescentes

Germán Castrellón Jaén, de 14 años, fue visto por última vez el 22 de agosto en Vallecito, cerca de la Iglesia Revelación Divina, en Las Cumbres, Panamá.

Iván Maikol Ávila, de 17 años, desapareció en Veranillo, La Turín, frente al minisúper Jovana, Amelia Denis de Icaza, San Miguelito.

En cumplimiento de la Ley 469 del 8 de mayo de 2025, también se activó la alerta por Bliss Tahia Alonso Núñez, de 15 años, vista por última vez en Tatare, Calle 2da, casa C6, Pacora, Panamá Este.

El Ministerio Público y la Policía Nacional instan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que ayude a dar con el paradero de los menores.

Las autoridades recuerdan que la Alerta Amber es un mecanismo de búsqueda inmediata que busca la rápida localización de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, y la participación ciudadana es fundamental para su efectividad.

