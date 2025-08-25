Hospital del Niño suspende temporalmente cirugías por alza de enfermedades respiratorias

El Hospital del Niño informó que a partir de este martes 26 de agosto y hasta nuevo aviso, quedarán suspendidas las cirugías electivas y los procedimientos que requieran hospitalización, debido al aumento de casos respiratorios reportados en el centro médico.

La institución aclaró que el resto de los servicios en las diferentes áreas continuará funcionando con normalidad. Específicamente, se mantendrán las cirugías de urgencia, ambulatorias y aquellas que se generen durante el proceso de hospitalización, las cuales se realizarán de manera regular.