Atención médica 24/7: Dirigente advierte sobre impacto del proyecto de ley en personal de salud

El dirigente médico Domingo Moreno se pronunció sobre el proyecto de ley denominado 24/7, que busca ampliar la atención a pacientes en las instalaciones de salud públicas del país.
Moreno señaló que la iniciativa requiere de una mejor administración del recurso humano y de un incremento en la contratación de personal, ya que de lo contrario, su aplicación podría terminar sacrificando al personal de salud que ya enfrenta sobrecarga laboral en distintos hospitales y centros médicos.
Domingo Moreno advierte sobre impacto del proyecto de ley 24/7 en personal de salud
El proyecto 24/7 ha generado debate entre distintos sectores, pues aunque su objetivo es mejorar la atención a los pacientes, médicos y gremios advierten que sin una planificación adecuada podría traer consecuencias negativas en el sistema sanitario.