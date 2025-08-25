Panamá Nacionales -  25 de agosto de 2025 - 13:36

Atención médica 24/7: Dirigente advierte sobre impacto del proyecto de ley en personal de salud

El dirigente médico Domingo Moreno advierte que el proyecto de ley sobre atención médica 24/7 debe garantizar más recurso humano en salud.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El dirigente médico Domingo Moreno se pronunció sobre el proyecto de ley denominado 24/7, que busca ampliar la atención a pacientes en las instalaciones de salud públicas del país.

Moreno señaló que la iniciativa requiere de una mejor administración del recurso humano y de un incremento en la contratación de personal, ya que de lo contrario, su aplicación podría terminar sacrificando al personal de salud que ya enfrenta sobrecarga laboral en distintos hospitales y centros médicos.

“No se trata únicamente de extender horarios, sino de garantizar que existan los recursos humanos y las condiciones necesarias para atender a la población”, expresó el dirigente. “No se trata únicamente de extender horarios, sino de garantizar que existan los recursos humanos y las condiciones necesarias para atender a la población”, expresó el dirigente.

El proyecto 24/7 ha generado debate entre distintos sectores, pues aunque su objetivo es mejorar la atención a los pacientes, médicos y gremios advierten que sin una planificación adecuada podría traer consecuencias negativas en el sistema sanitario.

