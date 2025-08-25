Padre denuncia confusión de bebés en Ciudad de la Salud; esperan prueba de ADN

Adolfo Guerrero, padre de una bebé nacida en la Ciudad de la Salud el pasado 22 de agosto, denunció una presunta confusión con otra recién nacida ocurrida la misma noche.

Según Guerrero, su hija nació a las 9:00 p.m. del viernes 22 de agosto, y unas 11 horas después se reportó la situación, ya que otra niña había nacido dos horas antes en el mismo hospital. La familia asegura que hoy deben recibir los resultados de la prueba de ADN y que esperan el alta médica para la madre.

Ciudad de la Salud: investigan confusión de bebés tras denuncia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1959949683192742248&partner=&hide_thread=false Adolfo Guerrero, el padre de una bebé que nació en Ciudad de la Salud el pasado 22 de agosto y que denunció una confusión con otra niña que nació el mismo día, dijo que hoy les deben entregar la prueba de ADN y deben dar de alta a su esposa. https://t.co/K2nh9U2Hty pic.twitter.com/9suWDyxqLB — Telemetro Reporta (@TReporta) August 25, 2025

Por su parte, el director médico de Ciudad de la Salud, Ricardo Sandoval, explicó que el hospital cuenta con un protocolo de identificación de pacientes que incluye brazaletes y registros médicos, con el fin de evitar errores. Añadió que se está a la espera del resultado de ADN para disipar cualquier duda.

El caso ha generado preocupación en redes sociales y se suma a los cuestionamientos sobre la atención en hospitales públicos.