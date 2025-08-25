MiAmbiente rescata crías de yaguarundí en Bugaba y serán retornadas a la naturaleza

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que dos crías de yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) fueron rescatadas en el corregimiento de Santa Marta, Bugaba, provincia de Chiriquí.
Guardaparques de MiAmbiente darán cuidados especializados
Tras una revisión veterinaria, se confirmó que los felinos están en buen estado de salud. Ahora recibirán cuidados especializados y alimentación adecuada hasta que puedan ser reintroducidos de manera segura a su hábitat natural.
El hallazgo y rescate de estas especies refuerza los esfuerzos de conservación de la fauna silvestre en Panamá y la protección de especies nativas en peligro de perderse por la degradación de sus ecosistemas.