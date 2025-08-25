Chiriquí Nacionales -  25 de agosto de 2025 - 14:49

MiAmbiente rescata crías de yaguarundí en Bugaba y serán retornadas a la naturaleza

MiAmbiente rescata dos crías de yaguarundí en Santa Marta, Bugaba. Están saludables y recibirán cuidados antes de regresar a su hábitat natural.

MiAmbiente rescata crías de yaguarundí en Bugaba

MiAmbiente rescata crías de yaguarundí en Bugaba

@MiAmbiente
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que dos crías de yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) fueron rescatadas en el corregimiento de Santa Marta, Bugaba, provincia de Chiriquí.

Guardaparques de MiAmbiente darán cuidados especializados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1960064423323689333&partner=&hide_thread=false

Tras una revisión veterinaria, se confirmó que los felinos están en buen estado de salud. Ahora recibirán cuidados especializados y alimentación adecuada hasta que puedan ser reintroducidos de manera segura a su hábitat natural.

El hallazgo y rescate de estas especies refuerza los esfuerzos de conservación de la fauna silvestre en Panamá y la protección de especies nativas en peligro de perderse por la degradación de sus ecosistemas.

En esta nota:
Seguir leyendo

MiAmbiente recupera en La Chorrera a mono cariblanco mantenido en cautiverio

Guardaparques de MiAmbiente refuerzan protección y mejoran sendero en Reserva Forestal

MiAmbiente suspende proyecto en San Carlos por incumplimiento legal

Recomendadas

Más Noticias