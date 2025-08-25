Gobierno inicia reuniones para analizar los reglamentos de alimentos considerados sensitivos.

Este lunes 25 de agosto, más de 30 representantes de gremios productivos, entidades del sector público y asociaciones de consumidores participaron en la primera reunión nacional para analizar los reglamentos técnicos de alimentos considerados sensitivos, como lácteos, cárnicos, granos y hortalizas.

El encuentro marca el inicio de un proceso estructurado y participativo, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad alimentaria, proteger al consumidor y brindar certeza jurídica y técnica a los productores.

Durante la jornada, se destacó el compromiso de contar, en un plazo de seis meses, con un paquete de reglamentos técnicos revisado, actualizado y consensuado. Estos documentos serán el resultado de una evaluación técnica rigurosa, sustentada en el diálogo intersectorial.

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó recalcó que este proceso es una prioridad estratégica del Gobierno Nacional y representa un esfuerzo conjunto del Estado y los sectores productivos por garantizar un marco normativo moderno, alineado con estándares internacionales y con las realidades del país.

“Un reglamento técnico no es una sugerencia, es una norma obligatoria que define cómo deben ser nuestros productos y procesos. Son instrumentos esenciales para proteger la salud del consumidor, facilitar el comercio justo y fortalecer la producción nacional”, subrayó el ministro.

MICI - MIDA Ministros del MICI y del MIDA. Presidencia

Metodología para la revisión de reglamentos de alimentos considerados sensitivos

Se instalarán comités técnicos por rubro, se escogerán sus directivas y se definirá un plan de trabajo. Las sesiones serán periódicas e intersectoriales, con revisión artículo por artículo de los reglamentos actuales, identificación de ajustes necesarios y formulación de propuestas con base en el consenso.

Una vez finalizado el análisis técnico, los documentos serán consolidados y validados por todos los comités antes de pasar a consulta pública. La Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del MICI será la encargada de integrar las observaciones finales y garantizar la calidad normativa del resultado.

Cronograma de trabajo intersectorial

Lunes 25 y martes 26 de agosto: recepción de matrices técnicas por rubro.

Lunes 25 de agosto y lunes 2 de septiembre: designación formal de representantes ante los comités.

Septiembre y octubre: sesiones de análisis técnico por comité.

Martes 25 al viernes 28 de noviembre: revisión y consolidación final.