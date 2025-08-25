Panamá Nacionales -  25 de agosto de 2025 - 14:41

Gobierno inicia reuniones para analizar los reglamentos de alimentos considerados sensitivos

Se instalarán comités técnicos por rubro para analizar los reglamentos de alimentos considerados sensitivos.

Gobierno inicia reuniones para analizar los reglamentos de alimentos considerados sensitivos.

Gobierno inicia reuniones para analizar los reglamentos de alimentos considerados sensitivos.

Presidencia
Ana Canto
Ana Canto

Este lunes 25 de agosto, más de 30 representantes de gremios productivos, entidades del sector público y asociaciones de consumidores participaron en la primera reunión nacional para analizar los reglamentos técnicos de alimentos considerados sensitivos, como lácteos, cárnicos, granos y hortalizas.

El encuentro marca el inicio de un proceso estructurado y participativo, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad alimentaria, proteger al consumidor y brindar certeza jurídica y técnica a los productores.

Durante la jornada, se destacó el compromiso de contar, en un plazo de seis meses, con un paquete de reglamentos técnicos revisado, actualizado y consensuado. Estos documentos serán el resultado de una evaluación técnica rigurosa, sustentada en el diálogo intersectorial.

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó recalcó que este proceso es una prioridad estratégica del Gobierno Nacional y representa un esfuerzo conjunto del Estado y los sectores productivos por garantizar un marco normativo moderno, alineado con estándares internacionales y con las realidades del país.

“Un reglamento técnico no es una sugerencia, es una norma obligatoria que define cómo deben ser nuestros productos y procesos. Son instrumentos esenciales para proteger la salud del consumidor, facilitar el comercio justo y fortalecer la producción nacional”, subrayó el ministro.

MICI - MIDA
Ministros del MICI y del MIDA.

Ministros del MICI y del MIDA.

Metodología para la revisión de reglamentos de alimentos considerados sensitivos

Se instalarán comités técnicos por rubro, se escogerán sus directivas y se definirá un plan de trabajo. Las sesiones serán periódicas e intersectoriales, con revisión artículo por artículo de los reglamentos actuales, identificación de ajustes necesarios y formulación de propuestas con base en el consenso.

Una vez finalizado el análisis técnico, los documentos serán consolidados y validados por todos los comités antes de pasar a consulta pública. La Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del MICI será la encargada de integrar las observaciones finales y garantizar la calidad normativa del resultado.

Cronograma de trabajo intersectorial

  • Lunes 25 y martes 26 de agosto: recepción de matrices técnicas por rubro.
  • Lunes 25 de agosto y lunes 2 de septiembre: designación formal de representantes ante los comités.
  • Septiembre y octubre: sesiones de análisis técnico por comité.
  • Martes 25 al viernes 28 de noviembre: revisión y consolidación final.
