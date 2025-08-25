Panamá Nacionales -  25 de agosto de 2025 - 15:09

Este martes, IDAAN dejará sin agua a sectores de Panamá Este por 9 horas

IDAAN anuncia corte temporal de agua en Cabra 1 este martes 26 de agosto de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. por trabajos de mantenimiento y limpieza.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este martes 26 de agosto, la planta potabilizadora Cabra 1 permanecerá fuera de operaciones de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., debido a trabajos de instalación de una válvula de 10” y limpieza en la entrada de agua cruda.

El corte afectará temporalmente el suministro de agua potable en los sectores de:

  • Rancho Café
  • Valle de Cerro Azul
  • Vista Hermosa
  • Villas de Altamira
  • Villas de Aurora
  • Monterrico
  • Vía principal de Cabra y áreas aledañas

El IDAAN recomienda a los residentes abastecerse de agua mientras duren los trabajos. Para reportar daños o falta de suministro, los ciudadanos pueden comunicarse con el Centro de Atención Ciudadana 311.

