Este martes, IDAAN dejará sin agua a sectores de Panamá Este por 9 horas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este martes 26 de agosto, la planta potabilizadora Cabra 1 permanecerá fuera de operaciones de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., debido a trabajos de instalación de una válvula de 10” y limpieza en la entrada de agua cruda.
IDAAN anuncia corte temporal de agua en Cabra 1 por mantenimiento
El corte afectará temporalmente el suministro de agua potable en los sectores de:
- Rancho Café
- Valle de Cerro Azul
- Vista Hermosa
- Villas de Altamira
- Villas de Aurora
- Monterrico
- Vía principal de Cabra y áreas aledañas
El IDAAN recomienda a los residentes abastecerse de agua mientras duren los trabajos. Para reportar daños o falta de suministro, los ciudadanos pueden comunicarse con el Centro de Atención Ciudadana 311.