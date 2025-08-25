Este martes, IDAAN dejará sin agua a sectores de Panamá Este por 9 horas

IDAAN dejará sin agua a sectores de Panamá Este por 9 horas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que este martes 26 de agosto, la planta potabilizadora Cabra 1 permanecerá fuera de operaciones de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., debido a trabajos de instalación de una válvula de 10” y limpieza en la entrada de agua cruda.

El corte afectará temporalmente el suministro de agua potable en los sectores de:

Rancho Café

Valle de Cerro Azul

Vista Hermosa

Villas de Altamira

Villas de Aurora

Monterrico

Vía principal de Cabra y áreas aledañas

El IDAAN recomienda a los residentes abastecerse de agua mientras duren los trabajos. Para reportar daños o falta de suministro, los ciudadanos pueden comunicarse con el Centro de Atención Ciudadana 311.