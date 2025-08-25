IDAAN reinicia proyecto de captación de agua en la comarca Naso Tjër Di

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) anunció el reinicio del proyecto de captación de agua cruda en la quebrada Bonyic, comarca Naso Tjër Di, a partir del 29 de agosto de 2025, luego de la firma del convenio entre representantes del IDAAN y miembros del Concejo comarcal Naso.

Entre los compromisos alcanzados destaca la socialización del proyecto en las seis comunidades impactadas, la realización de un estudio arqueológico ancestral y el monitoreo del sitio arqueológico de Soposo, donde se elaborará un plan de manejo que será presentado a la empresa contratista.

IDAAN reinicia proyecto de captación de agua en la comarca Naso

Además, se ejecutará un estudio de fauna acuática en el río Bonyic, con la colaboración de personal local, y un estudio etnobotánico para proteger y reubicar plantas medicinales en peligro de extinción.

En materia laboral, la empresa contratista deberá presentar a la Comisión la lista de mano de obra calificada que se empleará durante la construcción del proyecto.

El director regional del IDAAN en Bocas del Toro, Reynaldo Esquivel, destacó que la obra beneficiará directamente a la comunidad, al mejorar la producción de la planta potabilizadora de El Silencio y la red de distribución de Changuinola, asegurando agua continua para las comunidades de Teobroma, San San, Ebenezer, 4 de Abril, Finca 43 y Finca 44.