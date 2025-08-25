Panamá Oeste Nacionales -  25 de agosto de 2025 - 09:17

Cortes de agua en Panamá Oeste: IDAAN anuncia trabajos de limpieza en potabilizadora

IDAAN anuncia trabajos de limpieza en la potabilizadora de Chame el 27 de agosto de 2025. Bajas presiones o falta de agua en Bejuco, Chame, Gorgona y Coronado.

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el miércoles 27 de agosto de 2025 se realizarán trabajos de limpieza en la planta potabilizadora de Chame, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

Sectores que estarán sin agua según IDAAN por trabajos en la potabilizadora de Chame

Las labores incluirán la limpieza de los sedimentadores, motivo por el cual la planta suspenderá sus operaciones desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Durante este periodo, se registrarán bajas presiones o falta de suministro de agua potable en las comunidades de Bejuco, Chame, Gorgona y Coronado. El servicio se recuperará de manera gradual una vez finalizadas las labores de mantenimiento.

