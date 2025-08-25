FMI respalda el rumbo económico de Panamá y proyecta un crecimiento del 4.5% en 2025

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) proyecta que la economía panameña crecerá 4.5% en 2025, impulsada por un entorno de inflación baja y estable, según el informe del Artículo IV sobre el país.

Pese al cierre de la mina Cobre Panamá, el impacto sobre la actividad económica ha sido moderado, gracias al dinamismo de sectores como servicios, logística y la plena recuperación del Canal de Panamá.

Reforma fiscal y sostenibilidad de la deuda, según FMI

El FMI destacó la reforma a la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal, que establece techos claros de déficit: 4% del PIB en 2025 y 2% en 2029, señalando que cumplir estas metas permitirá reducir la deuda pública a cerca del 40% del PIB para 2040, fortaleciendo la confianza de los mercados y reduciendo costos de financiamiento.

Inversión social sostenida

El informe reconoce que Panamá mantiene cerca del 5% del PIB en inversión pública, destinando recursos a educación, salud, agua potable, infraestructura social y proyectos estratégicos, demostrando que la disciplina fiscal no se traduce en recortes sociales, sino en generación de empleo y mejor calidad de vida.

Pensiones, transparencia y confianza internacional

El FMI valoró la reforma al sistema de pensiones, la modernización de la administración tributaria y la implementación de medidas de transparencia, elementos clave para un crecimiento inclusivo. Además, destacó que el sector bancario panameño es sólido, líquido y rentable, cumpliendo con estándares internacionales en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Oportunidad para el futuro

El informe advierte sobre riesgos globales y regionales, pero resalta que la implementación disciplinada de reformas, junto con la combinación de política fiscal y inversión en desarrollo humano, fortalecerá la confianza de inversionistas y mercados en Panamá.

El Gobierno panameño señaló que este reconocimiento confirma que el país avanza con responsabilidad fiscal, transparencia y visión estratégica, garantizando que cada balboa invertido se traduzca en mejores escuelas, hospitales, agua potable y empleos para los panameños.