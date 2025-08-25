Fiscalía de Panamá Oeste investiga caso de joven atendido en el Hospital Nicolás A. Solano

La Procuraduría General de la Nación informó que la Fiscalía Regional de Panamá Oeste inició una investigación tras la difusión en redes sociales de una denuncia sobre un joven que sufrió quemaduras mientras era atendido en el Hospital Nicolás A. Solano, el 22 de agosto de 2025.
Por su parte, elHospital Nicolás A. Solano informó a la población que, como medida preventiva y mientras se realizan las indagaciones correspondientes, se han suspendido los turnos del médico involucrado en un procedimiento en el que este paciente sufrió quemaduras durante la limpieza de una herida abdominal.