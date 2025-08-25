Panamá Nacionales -  25 de agosto de 2025 - 17:48

Fiscalía de Panamá Oeste investiga caso de joven atendido en el Hospital Nicolás A. Solano

Fiscalía Regional de Panamá Oeste inició una investigación tras la difusión de un video sobre la situación del joven en redes sociales.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Procuraduría General de la Nación informó que la Fiscalía Regional de Panamá Oeste inició una investigación tras la difusión en redes sociales de una denuncia sobre un joven que sufrió quemaduras mientras era atendido en el Hospital Nicolás A. Solano, el 22 de agosto de 2025.

La Fiscalía mantiene actividades investigativas en el centro hospitalario, orientadas a determinar la posible comisión de un delito y a garantizar la seguridad jurídica de la persona afectada.

Por su parte, elHospital Nicolás A. Solano informó a la población que, como medida preventiva y mientras se realizan las indagaciones correspondientes, se han suspendido los turnos del médico involucrado en un procedimiento en el que este paciente sufrió quemaduras durante la limpieza de una herida abdominal.

