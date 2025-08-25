Fiscalía de Panamá Oeste investiga caso de joven atendido en el Hospital Nicolás A. Solano

Fiscalía de Panamá Oeste investiga caso de. PGN

Por Ana Canto La Procuraduría General de la Nación informó que la Fiscalía Regional de Panamá Oeste inició una investigación tras la difusión en redes sociales de una denuncia sobre un joven que sufrió quemaduras mientras era atendido en el Hospital Nicolás A. Solano, el 22 de agosto de 2025.

La Fiscalía mantiene actividades investigativas en el centro hospitalario, orientadas a determinar la posible comisión de un delito y a garantizar la seguridad jurídica de la persona afectada.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse