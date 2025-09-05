Panamá Nacionales -  5 de septiembre de 2025 - 17:41

Ministra del MITRADEL aclara pagos a trabajadores bananeros de Chiquita tras reclamos por liquidaciones

MITRADEL aclaro que los trabajadores despedidos por abandono de puesto solo reciben derechos adquiridos, vacaciones y décimo tercer mes.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackeline Muñoz, se pronunció sobre los reclamos de los trabajadores bananeros de Chiquita, quienes expresaron inconformidad por los pagos de sus liquidaciones.

Muñoz aclaró que “cuando tú haces un abandono y tienes un despido por abandono de puesto, solamente tienes derecho a los derechos adquiridos, vacaciones, prima y décimo tercer mes, entonces obviamente no tienen derecho a una indemnización que se paga cuando se hace un despido”.

La funcionaria enfatizó que este tipo de despido no genera pago de indemnización, a diferencia de un despido regular, y recordó la importancia de cumplir con los procedimientos laborales establecidos para recibir todos los beneficios correspondientes.

