Ministra del MITRADEL aclara pagos a trabajadores bananeros de Chiquita tras reclamos por liquidaciones

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) , Jackeline Muñoz, se pronunció sobre los reclamos de los trabajadores bananeros de Chiquita, quienes expresaron inconformidad por los pagos de sus liquidaciones.

Ministra de Trabajo explica pagos a trabajadores bananeros de Chiquita

Con respecto a los reclamos de los trabajadores bananeros de la empresa Chiquita, quienes están inconforme con los pagos de sus liquidaciones, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, explicó que "cuando tú haces un abandono y tienes un despido por abandono…

Muñoz aclaró que “cuando tú haces un abandono y tienes un despido por abandono de puesto, solamente tienes derecho a los derechos adquiridos, vacaciones, prima y décimo tercer mes, entonces obviamente no tienen derecho a una indemnización que se paga cuando se hace un despido”.

La funcionaria enfatizó que este tipo de despido no genera pago de indemnización, a diferencia de un despido regular, y recordó la importancia de cumplir con los procedimientos laborales establecidos para recibir todos los beneficios correspondientes.