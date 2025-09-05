Panamá Nacionales -  5 de septiembre de 2025 - 10:49

MITRADEL se reúne con dirigentes de la comarca Ngäbe-Buglé y plantea soluciones laborales integrales

MITRADEL se reunió con líderes de la comarca Ngäbe-Buglé para reforzar acciones conjuntas sobre la empleabilidad en esta región del país.

Con la intención de reforzar acciones conjuntas en materia laboral en la comarca Ngäbe-Buglé, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackeline Muñoz, sostuvo una reunión con líderes de la región, en la que reiteró defender los derechos de los trabajadores y de los pueblos originarios de todo el país.

Durante el encuentro, los miembros del Consejo General comunicaron a la titular de Trabajo la necesidad de establecer en la comarca una Dirección del Mitradel, que funcione como enlace para dar seguimiento a situaciones que afectan a los trabajadores en Tierras Altas, la migración de trabajadores ngäbes hacia Costa Rica durante la zafra de café, y la presencia de menores en las calles.

Al respecto, la ministra se comprometió a reforzar las inspecciones que ya se realizan en la zona y anunció que próximamente realizará una gira por el área para conocer de manera directa las problemáticas que aquejan a la comunidad.

Asimismo, recordó que, respecto a la migración por la zafra de café hacia Costa Rica, la administración trabaja a través del Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria (ZITLAM), con el objetivo de obtener datos sobre cuántas personas salen del país para laborar y cuántas regresan al finalizar la temporada.

En cuanto a la situación de menores en trabajo infantil en las vías que conducen a la comarca, la ministra planteó la posibilidad de integrarlos al Programa de Acción Directa Gubernamental, que busca prevenir y erradicar el trabajo infantil, así como reintegrar a los niños y niñas en riesgo de deserción escolar, una vez que los casos sean canalizados.

La presidenta del Consejo General de la comarca Ngäbe, Juliana Santiago, se mostró satisfecha con la reunión y manifestó su disposición para trabajar en conjunto con el Gobierno a fin de concretar las acciones planteadas.

