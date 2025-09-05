Corte Suprema declara ilegal decreto del MEDUCA sobre nombramiento de docentes en reemplazo

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró nulo por ilegal el Decreto Ejecutivo 17 del 24 de junio de 2025, que facultaba al Ministerio de Educación (MEDUCA) a nombrar docentes en reemplazo de los educadores que se mantenían en huelga.

La decisión judicial se conoce tras el anuncio de la ministra de Educación, Lucy Molinar, de que más de 10 mil docentes habían sido activados en el listado de elegibles del MEDUCA para cubrir temporalmente las vacantes generadas por el paro en diversas regiones del país.

CSJ declara ilegal decreto del MEDUCA sobre reemplazo de docentes en huelga

Este listado incluía a educadores que cumplían con los requisitos exigidos por el ministerio para participar en procesos de contratación temporal o de reemplazo por ausencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1964021276202217546&partner=&hide_thread=false La Corte Suprema de Justicia concedió el recurso de apelación presentado por el abogado Rolando Murgas Torraza para que se declare nulo por ilegal el Decreto Ejecutivo 17 del 24 de junio de 2025, mediante el cual el Meduca nombraba a docentes en reemplazo de los educadores que… pic.twitter.com/NnEy7Hrqu1 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 5, 2025

En paralelo, gremios magisteriales acudieron ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, luego de que la CSJ no admitiera un recurso de amparo contra la decisión del MEDUCA de retener los salarios a los docentes que participaron en la huelga.

Los educadores reiteraron su rechazo al fallo y exigieron al gobierno el cumplimiento de los acuerdos previamente pactados, al tiempo que señalaron que la medida afecta los derechos laborales de quienes ejercieron la protesta.