Anuncian dispositivo de seguridad en el Rommel Fernández para partido Panamá - Guatemala

Cinco entradas serán establecidas para el ingreso de los más de 21 mil fanáticos que asistirán al Estadio Rommel Fernández para el partido entre Panamá y Guatemala el próximo lunes 8 de septiembre. Habrá un dispositivo de agilización de tránsito vehícular y la empresa MiBus habilitará un transporte gratuito desde las 4:30 p.m. para el traslado de los ciudadanos desde la Estación El Crisol del Metro de Panamá.