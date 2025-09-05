Panamá Nacionales -  5 de septiembre de 2025 - 13:47

Metro de Panamá anuncia cierres en la carretera Panamericana desde el 5 de septiembre

El Metro de Panamá anunció cierres debido a la construcción de la escalera de emergencia de la estación Nuevo Chorrillo.

Metro de Panamá en la carretera Panamericana.

Ana Canto
El Metro de Panamá anunció cierres programados a partir de este viernes 5 de septiembre, en la carretera Panamericana, a la altura de Panamá Pacífico en dirección hacia Panamá Centro, en horario de 9:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. del sábado 6 de septiembre.

Estos cierres se realizarán debido a los trabajos de construcción de la escalera de emergencia de la estación Nuevo Chorrillo, por lo que también se implementarán ajustes temporales en el paso peatonal en dirección a Panamá Oeste.

Cierres del Metro de Panamá en la carretera Panamericana

Cierre a la altura de Panamá Pacífico - Panamá Centro

  • Desde el viernes 5 de septiembre, desde las 9:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. del sábado 6 de septiembre.

Cambios en el paso peatonal por construcción de la estación de Nuevo Chorrillo

  • Desde el viernes 5 de septiembre por un periodo de 6 meses.
