CSS traslada Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional a nueva sede en Calidonia

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó que, a partir del lunes 8 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional funcionará en su nueva sede, ubicada en el octavo piso del Centro Nacional Especializado en Salud y Seguridad de los Trabajadores “Dr. Francisco Díaz Mérida” (antigua Renta 5), en Calidonia.

CSS anuncia traslado de la Dirección Nacional de Salud

CSS COMUNICADO.png

El proceso de mudanza se realizará en tres fases:

Lunes 8 de septiembre: Dirección Nacional, Docencia, Relaciones Públicas, Promoción y Prevención, y Planificación y Gestión.

Dirección Nacional, Docencia, Relaciones Públicas, Promoción y Prevención, y Planificación y Gestión. Martes 9 de septiembre: Seguridad, Higiene y Ergonomía, Protección Radiológica y Administración.

Seguridad, Higiene y Ergonomía, Protección Radiológica y Administración. Miércoles 10 de septiembre: Incapacidad Prolongada, Comisiones Médico Calificadoras, Subdirección Nacional y Administración.

La CSS aclaró que la atención de las Comisiones Médico Calificadoras se brindará en la actual ubicación hasta el miércoles 10 de septiembre. A partir del jueves 11, los servicios funcionarán en el nuevo edificio con horario regular.

La institución destacó que estas instalaciones cuentan con espacios modernos, seguros y tecnología de punta, lo que permitirá fortalecer los programas de salud y seguridad en el trabajo.