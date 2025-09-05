Panamá Nacionales -  5 de septiembre de 2025 - 15:38

CSS traslada Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional a nueva sede en Calidonia

Desde el 8 de septiembre de 2025, la CSS atiende en su nueva sede de Salud y Seguridad Ocupacional en Calidonia, en modernas instalaciones.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, a partir del lunes 8 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional funcionará en su nueva sede, ubicada en el octavo piso del Centro Nacional Especializado en Salud y Seguridad de los Trabajadores “Dr. Francisco Díaz Mérida” (antigua Renta 5), en Calidonia.

El proceso de mudanza se realizará en tres fases:

  • Lunes 8 de septiembre: Dirección Nacional, Docencia, Relaciones Públicas, Promoción y Prevención, y Planificación y Gestión.
  • Martes 9 de septiembre: Seguridad, Higiene y Ergonomía, Protección Radiológica y Administración.
  • Miércoles 10 de septiembre: Incapacidad Prolongada, Comisiones Médico Calificadoras, Subdirección Nacional y Administración.

La CSS aclaró que la atención de las Comisiones Médico Calificadoras se brindará en la actual ubicación hasta el miércoles 10 de septiembre. A partir del jueves 11, los servicios funcionarán en el nuevo edificio con horario regular.

La institución destacó que estas instalaciones cuentan con espacios modernos, seguros y tecnología de punta, lo que permitirá fortalecer los programas de salud y seguridad en el trabajo.

