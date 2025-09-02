Convocatoria pública de la CSS para director de Fiscalización culmina con seis aspirantes.

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) informó que, el pasado viernes 29 de agosto, se cerró la convocatoria pública para el cargo de director de Fiscalización, Responsabilidad Institucional y Observatorio del Asegurado, en cumplimiento del Texto Único de la Ley 51 de 2005, Orgánica de la CSS.

La convocatoria, publicada el 21 de julio de 2025, recibió la participación de 6 postulantes, quienes serán evaluados por una comisión ad hoc designada por la Junta Directiva.

El director seleccionado tendrá como funciones principales:

Realizar y supervisar auditorías internas de la CSS.

Investigar el funcionamiento de la institución.

Promover la transparencia y prevenir actos de corrupción.

Supervisar la calidad de la atención a los asegurados.

La convocatoria se realizó cumpliendo los parámetros de transparencia establecidos por la Ley 51 de 2005, publicándose en medios impresos y digitales. El período para la entrega de documentos comenzó el 24 de julio y se extendió hasta el 29 de agosto de 2025.

Esta elección se enmarca dentro del proceso de transformación de la CSS, fundamentado en los principios de transparencia, rendición de cuentas, buenas prácticas de administración, gobernanza y un trato humanizado hacia los asegurados.