A partir de este viernes 5 de septiembre, jubilados y pensionados cobran por ACH y cheque

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario de pagos de septiembre 2025 para jubilados y pensionados en Panamá. De acuerdo con la entidad, el primer desembolso del mes, que corresponde a la primera y segunda quincena, se realizará el viernes 5 de septiembre.

Requisitos para formar parte de los jubilados y pensionados

jubilados y pensionados Sweet Life / Unsplash

¿Estás por jubilarte? La CSS recordó los requisitos para acceder a la jubilación, resaltando que la pensión por vejez es un derecho que tienen los Asegurados(as) que hayan cubierto la cantidad de cuotas establecidas por lo dispuesto en la Ley 51 del 27 de diciembre del 2005.

Actualmente, las mujeres deben tener 57 años cumplidos y los hombres 62 años para solicitar su retiro. La solicitud debe presentarse con tres meses de anticipación a cumplir la edad de pensionamiento o una vez alcanzada. Para conocer los detalles ingresa a: Pensión por Vejez