Mayer Mizrachi adelanta detalles de la segunda versión de "Empleos 2.0" este sábado

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi , confirmó que este sábado 6 de septiembre se llevará a cabo la segunda versión de la feria “Empleos 2.0”, iniciativa municipal que busca conectar a los ciudadanos con oportunidades laborales.

Mizrachi explicó que en esta edición el proceso será más digitalizado, lo que permite que las empresas participantes ya estén revisando los currículums de quienes se registraron previamente. “La idea es que cuando lleguen el sábado puedan incluso hasta fichar a quienes tengan cabida”, destacó.

El alcalde del distrito de Panamá, @Mayer Mizrachi, brindó detalles sobre la segunda versión de "Empleos 2.0" que se desarrollará este sábado 6 de septiembre.

"Estamos digitalizando más el proceso, las empresas desde ya están viendo los currículum de quienes se han registrado…



— Telemetro Reporta (@TReporta) September 4, 2025

Mayer Mizrachi sobre uso de terrenos del MINSA

El alcalde también se refirió a la utilización de terrenos del Minsa en Panamá Norte, resaltando que su administración ha impulsado el uso de bienes públicos sin función para destinarlos a proyectos que beneficien a la comunidad. Señaló que este esfuerzo ha generado mayor confianza y responde a la alta demanda por el hospital que requiere la zona.

"Esto es un trabajo coordinado con diputados, representantes y el propio Ministerio de Salud. No se trata de quién se lleva el mérito, sino de demostrar que un sector público coordinado puede servir mejor a los ciudadanos", afirmó Mizrachi.

"Lo que estamos buscando realmente es que los bienes del municipio tengan una función para los ciudadanos. El municipio tiene bastantes bienes, desde mercados hasta terrenos y estamos validando sus sistemas operativos. Yo entré acá con un chip en blanco y me he dado cuenta que no…

— Telemetro Reporta (@TReporta) September 4, 2025

Alcalde Mizrachi sobre Boca la Caja y la zonificación en San Francisco

Sobre la gestión municipal, agregó que están en marcha procesos de validación de bienes y sistemas operativos de mercados y terrenos para asegurar que los proyectos tengan un verdadero funcionamiento y no se limiten a “cortar una cinta”.

Asimismo, anunció que el próximo lunes se realizará la nueva consulta de zonificación en San Francisco, aclarando que la comunidad de Boca la Caja no será incluida en esta etapa, dado que anteriormente expresaron su negativa a un proceso de titulación o zonificación. “A ellos se les hará un proceso aparte si así lo desean, cuando lo deseen”, puntualizó.