Almacén Central de Medicamentos del MINSA tiene un abastecimiento del 90%.

Los medicamentos que tienen más demanda en el sistema de atención primaria se relacionan a las enfermedades no transmisibles. El Programa de Medicamentos a Precios Bajos del Ministerio de Salud ( MINSA ) ha beneficiado a los pacientes de clínicas privadas que están recibiendo descuentos de hasta 70% en sus medicamentos.

Los medicamentos con mayor demanda en el sistema de atención primaria están relacionados con enfermedades no transmisibles, como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. También se incluyen medicamentos para tratar otros padecimientos, como colesterol, triglicéridos, fiebre, dolor e inflamación.

Eric Conte, director nacional de Medicamentos e Insumos del Minsa, señaló que los medicamentos se distribuyen a todos los almacenes regionales, los cuales se encargan de entregarlos a las distintas instalaciones de salud, garantizando que los pacientes cuenten con las medicinas recetadas por sus médicos.

En cuanto al Programa de Medicamentos a Precios Bajos, lanzado por el Gobierno Nacional, Conte explicó que el Minsa ha invertido más de 20 millones de balboas para sostener el programa, que ha beneficiado a los pacientes que se atienden en sus instalaciones. Además, un 30 % de los recursos proviene de farmacias privadas y un 40 % de la Caja de Seguro Social.

Con el programa, los pacientes de clínicas privadas pueden ahorrar hasta un 70 % en sus medicamentos.

"De los 10 medicamentos más comprados entre marzo-junio del 2024 vs marzo-junio de 2025, podemos mencionar que el irbesartán 300mg (para la hipertensión) en tabletas se ha incrementado su compra en 43%, Lisinopril 20mg (para la hipertensión) en tabletas en un 41 %, Rosuvastatina 10mg (para el colesterol) tabletas en un 36 %, Carvedilol 6.25mg (para la hipertensión) tabletas en un 35% e Ibuprofeno (antiinflamatorio) en un 23%", informa el MINSA.

El presupuesto recibido para este año superó los 72 millones de balboas para la compra de medicamentos.

El Programa de Medicamentos a Precios Bajos en Panamá busca facilitar el acceso a tratamientos esenciales, ofreciendo más de 140 medicamentos a precios reducidos en farmacias del Minsa en todo el país. Para acceder al programa, los ciudadanos deben presentar su receta médica en cualquier farmacia del Minsa.