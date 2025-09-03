MINSA usará dron para llevar medicamentos a la Comarca Ngäbe Buglé

El Ministerio de Salud ( MINSA ) anunció que pondrá en marcha un innovador proyecto para distribuir medicamentos mediante el uso de un dron en áreas de difícil acceso de la Comarca Ngäbe Buglé.

Actualmente, el plan se encuentra en la fase de preparación y capacitación del personal, quienes tendrán la responsabilidad de resguardar los insumos médicos y asegurar que lleguen de manera segura a los pacientes que más lo necesitan.

MINSA implementará un dron para distribuir medicamentos

La iniciativa busca reducir las barreras geográficas y mejorar la cobertura de atención sanitaria en comunidades apartadas, donde el acceso a medicamentos suele verse limitado por condiciones del terreno y transporte.

El MINSA destacó que este programa forma parte de los esfuerzos por modernizar los servicios de salud y garantizar una respuesta más rápida y eficiente para la población vulnerable.